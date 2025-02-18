Gazeteci Özlem Gürses'e Hapis İddianamesi

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınındaki sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Kişisel youtube hesabından 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirirken kullandığı cümleler nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Elektronik kelepçeyle uzun süre evden Sözcü TV'deki yayınlarına devam eden Gürses'in ev hapsi kararı geçen hafta kaldırılmıştı.

Soruşturmayla ilgili iddianame de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, Gürses hakkında, "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca siyasi yasak içiren TCK 53. maddenin uygulanması talep edildi.

TCK'nın 301/2 maddesi uyarınca hakkında iddianame düzenlenen Gürses'le ilgili Adalet Bakanlığı'ndan da izin alındığı bilgisi de iddianamede yer aldı.