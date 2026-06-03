Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

GAZETECİ Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta yaşadığı evde rahatsızlandı. Muhtar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisi süren Muhtar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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