Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti
03.06.2026 15:42
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Reha Muhtar, Bodrum'daki hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp yetmezliği nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Reha Muhtar, hayatını kaybetti.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar'ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı. ???????

Muhtar'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi

Reha Muhtar'ın cenazesi akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gönderilmek üzere eski çalışma arkadaşı Ebru Dizdaroğlu tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Milas-Bodrum Havalimanı'na doğru hareket etti.

Öte yandan, Muhtar'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Bodrum'da yaşayan Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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