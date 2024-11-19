Gazeteci Salim Taşçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(ANKARA) - Türkiye'nin birçok yerine yüz binlerce ağaç diktirerek hatıra ormanları oluşturan gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşçı, Ankara Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci, yazar, şair ve emlakçı Salim Taşçı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi için Ankara Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze tönerine Taşçı'nın ailesinin yanı sıra, eski İçişleri Bakanı Beşir atalay, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Evli ve iki çocuk babası Salim Taşçı, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Taşçı'nın cenaze törenine, TEMA Vakfı'nın yanı sıra, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci ve yazar Emin Çölaşan, Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam çelenk gönderdi.

Salim Taşçı, Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık yazılar yazdı. "Hakan Kral" adıyla yazdığı dokuz hikaye ve senaryosu sinemaya aktarıldı. "Allı Gelin", "Eşkiya'nın Oğlu", "Şehirde Kan Vardı", "Vukuat Yok" ve "Perişan Gız" gibi hikayeleri de filme alındı. Salim Taşçı şiirlerini topladığı kitaptan elde ettiği geliri de o dönemde demremzedelere bağışlamıştı.