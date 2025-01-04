Gazeteci Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Elazığ'da, 15 Kasım 2024 tarihinde, ayrılmak istediği Vahap Selim Çetin tarafından silahla vurularak ağır yaralanan gazeteci Semra Demirelli, 49 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Elazığ'da yerel bir kanalda çalışan Semra Demirelli, ayrılmak istediği Vahap Selim Çetin tarafından silahla ensesinden vurulmuştu. Olayın ardından saldırgan intihar etmişti.
Ağır yaralanan Semra Demirelli kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Semra Demirelli 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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