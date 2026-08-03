Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı - Son Dakika
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Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

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İstanbul’da yürütülen soruşturmada gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı - Son Dakika

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