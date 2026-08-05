Gazeteci Tahir Sarıkaya Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir bölümünün kripto para hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıkaya, savcılık ifadesi sonrası "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sarıkaya'nın, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verildi.