Gazeteci Veyis Ateş, uyuşturucu suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi

Gazeteci Veyis Ateş'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ateş ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinde Ateş emekli gazeteci olduğunu, aylık gelirinin 40-50 bin lira aralığında olduğunu beyan etti.

Ateş, savunmasında, savcılığın kendisine yönelttiği hiçbir suçu işlemediğini, suçlamaları reddettiğini söyledi. Soruşturma sürecinde kendisine sorulan tüm sorulara cevap verdiğini aktaran Ateş, Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testinde kullanmadığının tespit edildiğini öne sürdü.

Ateş, ilk ifadesinin ardından serbest bırakıldığını, hayatına devam ederken o dönemde birçok kişinin tutuklandığını, delilleri yok etme amacıyla bu süreçte kimseyle görüşmediğini, 9 aydır tutuklu bulunduğunu, uyuşturucu madde kullanımına yer temin ettiği iddia edilen evin kendisine ait olmadığını aktardı.

Veyis Ateş, kullanmadığı maddeyi başkasına temin etmesinin düşünülemeyeceğini, yıllarca uyuşturucu madde kullanımının zararlarından bahseden haberler yaptığını belirtti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, tutuklandığı haberini duyunca etkin pişmanlık ifadesinde kendisinden bahsettiğini aktaran Ateş, "'Uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veyis Ateş uyuşturucu kullanmaya başlattı.' diyerek beni suçlamıştır." dedi.

Ersoy'la Silivri Cezaevi'nin avukat görüşünde karşılaştığını ifade eden Ateş, Ersoy'un kendisinden özür dileyerek helallik istediğini, bu şekilde ifade vermeseydi onu başka bir davaya katacaklarını belirttiğini ve buna da avukatı Kerem A.'nın tanık olduğunu aktardı.

Ersoy'un aleyhine tanıklık eden kişilere etki edip etmediğinin araştırılması gerektiğini, diğer tanıkların birçoğunun Ersoy'un etkisinin altında kaldığını ifade eden Ateş, iddianamede ifadesine yer verilen mağdurların beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Tanık ifadeleri

Duruşmada tanık Şevkiye Dilara Yıldız, Ateş'i Ersoy dolayısıyla tanıdığını, bire bir iletişimi olmadığını, ilk defa 2018'de Ersoy'un Piyalepaşa'daki evinde gördüğünü söyledi.

Yıldız, Ateş'in buraya alkol ve uyuşturucu madde getirdiğini, geç saatlerde bu maddeyi kullandıklarını aktararak kendisinin sabah olduğunda işe gittiğini ifade etti.

Tanık Mustafa Karataş, Ateş'i tanımadığını, herhangi bir ortamda uyuşturucu madde kullanmadığını, Ateş'in madde getirdiği ortamlarda da bulunmadığını belirtti.

Başka suçtan tutuklu Ufuk Tetik ile Mustafa Manaz bulundukları cezaevinden getirilerek "tanık" olarak verdikleri beyanlarda Ateş'i tanımadıklarını, daha önce karşılaşmadıklarını, uyuşturucu madde getirdiğine şahit olmadıklarını öne sürdü.

Tetik ve Manaz ile aynı dosyada tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy da bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak "tanık" olarak ifade verdi.

Ersoy, 2019'da Piyalepaşa'da oturduğu evde Ebru ve çok hatırlamamakla birlikte Dilara ile sohbet ortamında bulunduklarını, bir süre sonra sanık Ateş'in eve geldiğini belirtti.

Ateş'in yanında uyuşturucu madde getirdiğini ve kullandığını aktaran Ersoy, "Biz de merak ettik. Ben de denemek amacıyla ve meraktan getirdiği maddeyi kullandım. O tarihe kadar uyuşturucu maddeleri tanımıyordum, ortamda konuşulanlardan kullandığım maddenin uyuşturucu olduğunu öğrendim. Ebru da benim gibi ilk olarak o gün uyuşturucu kullanmıştı öyle biliyorum. Uyuşturucu maddeyi getiren sanıktır. Kendisi için getirmişti. Bize kullanmamız yönünde teklif veya ısrarı olmadı, merak ettiğimiz için biz de kullandık. Daha sonra Kağıthane'de başka eve taşındım. Bu evde sanık dahil olmak üzere arkadaşlarla zaman zaman buluşurduk. Bu süreçte benim uyuşturucu kullandığım olmuştur, sanığın evde olup olmadığını hatırlamam." diye konuştu.

Tahliyesine karar verildi

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı aleyhe tanık beyanları, suçun katalog suçlardan olması, delillerin henüz toplanmamış olması, tutuklama kararının ölçülü olduğunu belirterek tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Tanık ifadelerine karşı savunması sorulan Ateş, aleyhine olan tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Veyis Ateş'in adının, uyuşturucu soruşturmasında gizli tanık beyanlarında geçmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

Mağdurlar Şevkiye Dilara Yıldız, Serap Şaylan ve Ebru Gülan'ın ifadelerine yer verilen iddianamede, Ateş'in kendilerine uyuşturucu madde temin ettiğinin söylendiği aktarılıyor.

İddianamede, Ateş'ten alınan idrar ve kıl örneğinde yapılan incelemede, saçının kısa olması nedeniyle alınamadığı, kanında ise uyuşturucu madde tespit edilemediği bilgisi yer alıyor.

Veyis Ateş'in, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep ediliyor.