(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, 12punto'nun 330 bin takipçili Instagram hesabına getirilen erişim engeline ilişkin "Bu gidişata alışmayacağız. Birbirimizin görüşlerini paylaşmak zorunda değiliz; fakat birbirimizin haber verme ve haber alma hakkını savunmak zorundayız. Bugün dayanışma göstermek, yarın daha da daralacak bir kamusal alanı birlikte korumaktır" açıklamasını yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal medya hesabından yapılan "Haber alma hakkı adım adım boğuluyor" başlıklı paylaşımında, şu ifadeler kullanıldı:

"Halk TV soruşturmasında gazeteciler hakkında verilen gözaltı kararlarını ve 12punto'nun 330 bin takipçili Instagram hesabına getirilen erişim engelini kınıyoruz. Bir gazetecinin gözaltına alınması, bir haber hesabının görünmez kılınması ya da bir yayın kuruluşunun yönetimine kayyım atanması yalnızca o kurumun sorunu değildir. Her müdahalede yurttaşların bir haber kaynağı daha ellerinden alınmaktadır. Bu tabloyu tek tek olaylara bakarak anlayamayız. TELE1'e kayyım atanmasını T24'ün internet sitesine ve sosyal medya hesabına erişim engeli izledi. Halk TV'nin yayını durduruldu ve yönetimine kayyım atandı. Ardından Sözcü TV ile http://sozcu.com.tr'yi yayımlayan şirkete kayyım atandı. Şimdi Halk TV'de çalışmış gazeteciler hakkında yeni gözaltı kararları verilirken 12punto'nun Instagram hesabı Türkiye'den erişilemez hale getirildi. Farklı hukuki gerekçelerle alınmış olsalar da bu kararların yurttaş açısından sonucu aynıdır: Eleştirel habere ulaşılabilecek alan daralmaktadır. Baskı bu kuruluşlarla da sınırlı değildir. Evrensel, Kısa Dalga, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam gibi yayınların sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri; haberleri ve paylaşımları nedeniyle soruşturulan gazeteciler; cezaevinde bulunan meslektaşlarımız, aynı daralmanın başka yüzleridir.

"GÖZALTI, GAZETECİYİ SUSTURMANIN KOLAY YOLU HALİNE GETİRİLEMEZ"

Bir yayın durdurulduğunda çalışanların emeği, bir hesap engellendiğinde okurların erişimi, bir gazeteci gözaltına alındığında ise bütün mesleğin özgürce soru sorma güvencesi zarar görür. Hep söyledik, bir kez daha bütün gücümüzle söylüyoruz: Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin hakkı değildir. Her siyasi görüşten yurttaşın ülkesinde olup biteni öğrenmesinin, farklı anlatımları karşılaştırmasının, kamu gücünü denetlemesinin ve kendi kararını verebilmesinin güvencesidir. İnsanların hangi haberi okuyabileceğine, hangi soruyu duyabileceğine ve hangi görüşe ulaşabileceğine müdahale edildiğinde temel bir yurttaşlık hakkı boğulur. Hukuk önünde hiç kimse dokunulmaz değildir. Gazetecilere ilişkin iddialar da araştırılmalıdır. Ancak soruşturma ile mahkümiyet birbirine karıştırılamaz. İddialar somut ve denetlenebilir delillerle incelenmeli; masumiyet karinesi, savunma hakkı ve ölçülülük ilkesi korunmalıdır. Haber ve yorum faaliyetleri peşinen suç belirtisi sayılamaz. Gözaltı, gazeteciyi susturmanın kolay yolu haline getirilemez. Aynı ilke yayın kuruluşları için de geçerlidir.

"T24 VE DİĞER HABER MECRALARINA YÖNELİK ERİŞİM ENGELLERİNİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Bir şirkete veya yöneticisine ilişkin iddia, o kuruluşta çalışan gazetecilerin mesleklerini yapmasını ve toplumun yayına ulaşmasını engelleyen sınırsız bir müdahaleye gerekçe olamaz. Bir içeriğe ilişkin itiraz da bütün bir haber sitesinin veya sosyal medya hesabının kapatılmasını kendiliğinden haklı çıkarmaz. Her kararın hukuki dayanağı ve gerekçesi açık olmalı, bağımsız yargı denetimine elverişli biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Her gün başka bir gazeteci, yayın kuruluşu veya meslek örgütü baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu gidişata alışmayacağız. Birbirimizin görüşlerini paylaşmak zorunda değiliz; fakat birbirimizin haber verme ve haber alma hakkını savunmak zorundayız. Bugün dayanışma göstermek, yarın daha da daralacak bir kamusal alanı birlikte korumaktır. Halk TV soruşturmasındaki gözaltı tedbirlerinin ölçülülük açısından yeniden değerlendirilmesini; 12punto'ya getirilen engelin gerekçesinin açıklanmasını; TELE1, Halk TV ve Sözcü TV'de gazetecilerin editoryal bağımsızlıkla çalışabilmesini; T24 ve diğer haber mecralarına yönelik erişim engellerinin kaldırılmasını istiyoruz. Tutuklu gazetecilerin durumunun da özgürlük hakkı ve basın özgürlüğü gözetilerek gecikmeksizin değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bütün gazetecileri, meslek örgütlerini, hukukçuları ve yurttaşları birbirlerinin sesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Dayanışmamız yalnızca meslektaşlarımız için değil, herkesin doğru, zamanında ve çok sesli bilgiye ulaşabilmesi içindir. Gazetecilik suç değildir. Haber alma hakkı karartılamaz."