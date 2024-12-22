Gazeteciler Cemiyeti\'nden Saldırılara Tepki

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(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Halk TV'ye ve KRT TV'ye yapılan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Saldırganlara hak ettikleri cezanın verilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu HalkTV'ye ve KRT TV'ye yapılan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Son olarak Halk TV ve KRT TV'nin binasına saldırganlarlar zorla girmiştir. Halk TV binasına giren saldırgan çalışanlara hakaret edip, kanalın malzemelerine zarar vermiştir. Saldırgan yakalanmıştır. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştır.

"Gazetelerin, televizyonların ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz"

KRT TV'ye ise el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi zorla girip, güvenliği aşmış, yönetim katına ulaşmıştır. Emniyet güçleri tarafından saldırgan yakalanmış gözaltına alınmıştır. Her iki olayda da büyük bir tehlike atlatılmıştır. Saldırı olayıyla ilgili olarak mahkemenin iki saldırganı tutukladığı açıklanmıştır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Tek tip insan, tek tip gazeteci ve tek tip haber rejimi değildir. Saldırıların faillerinin yakalanması ve tutuklanması sevindiricidir. Saldırganlara hak ettikleri cezanın verilmesini bekliyoruz. Halk TV ve KRT TV çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. Gazetelerin, televizyonların ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Gazetecilik suç değildir."