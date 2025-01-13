Gazeteciler Günü Bodrum\'da Kutlandı

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda, sanatçı Ekin Akkas sahne aldı. Gazeteciler, sohbet etti, müzik eşliğinde eğlendi, birlikte pasta kesti.

Cemiyet Başkanı Eren Ayhan, yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin sorumluluklarının ve dayanışmasının önemli olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin her koşulda doğruyu halka ulaştırmayı amaçlayan kutsal meslek olduğunu belirten Ayhan, "Burada bir arada olmak, mesleğimizin dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de gazetecilik mesleğinin toplumun bilinçlenmesindeki rolüne dikkati çekti.

Etkinlikte, gazetecilerden Ercan Vuranlar, Zeki Özkeskin ve Oğuz Poyraz da konuşma yaptı. Gazeteciler, bu tür organizasyonların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Oğuz Poyraz'ın doğum günü de sürpriz pastayla kutlandı.