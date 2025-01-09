Gazeteciler Günü Paneli Adana\'da Düzenlendi

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Adana'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde panel düzenlendi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, panelin açılışında, okulun bölümlerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Geleceğin mesleğinin iletişim ve sosyal medya olduğunu belirten Çelik, okuldan mezun olan öğrencilerin gelecekte yapacakları mesleklerinde başarı diledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de okulun teknolojiyi çok iyi kullandığını ifade ederek, öğrencilere mesleki tavsiyelerde bulundu.

Okul müdürü Saffet Alptekin, okullarında radyo ve televizyon, bilişim, gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümlerinin bulunduğu bilgisivi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, TRT Çukurova Haber Bölge Müdürü Erden Karaoğlu ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, öğrencilere kurumları hakkında bilgiler verdi.

Panelistler, daha sonra öğrencilerin sorularını da yanıtladı.