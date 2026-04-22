Gazetecilerden 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 10:55
Zonguldak'ta gazeteciler, öğrencilere hediyeler verip fidan dikti, çocuklar için park yapacaklar.

Zonguldak'ta gazeteciler, 19 yıl önce onardıkları köy okulundaki öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler götürdü ve fidan dikti.

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) üyesi gazeteciler, Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy'de bulunan İnceahmetler İlkokulu'nu maddi yetersizlikler nedeniyle kapanma riski altındayken 19 yıl önce tadilattan geçirilmesini sağladı.

Bu sayede taşımalı eğitime dönüşmekten kurtulan okul, zaman içinde birçok mezun verdi.

Geçen 19 yılın ardından KGD üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla "Doğaya Nefes Katmak, Geleceğe Umut Olmak, Çocuklarımızın Yüzünü Güldürmek İçin Geliyoruz" isimli projeyi hayata geçirmeye karar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve kitap hediye eden gazeteciler, onlarla oyunlar oynayıp çevre bilinci kazanmaları için 50 meyve fidanı dikti.

İlçe protokolünün de katıldığı etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

"Burada çocuk parkı yapacağız"

KGD Başkanı İlknur Yılmaz İpekçi, gazetecilere, çocukların ülkenin geleceği olduğunu, onlara katkı sağlayacak güzellikler için çaba harcadıklarını söyledi.

Yıllar önce okulun bakım ve onarımı üstlendiklerini anımsatan İpekçi, "Bu sayede taşımalı eğitimden kurtulup öğrencilerimiz burada kalmıştı. Aradan çok uzun zaman geçti. Yine çocuklarımızla birlikteyiz. Onlara çeşitli hediyeler dağıttık, yaşanan bütün üzücü olayları unutturmak için fidan dikimi yapıp birlikte vakit geçirdik. Daha da güzel şeyler yapacağız. İlerleyen zamanlarda onlara burada çocuk parkı yapacağız." diye konuştu.

Öğrenci velisi Merve Hamaratlı ise üçüz çocuklarının köy okuluna devam ettiğini belirterek, "Okulumuz çok güzel, öğretmenimiz çok iyi. Çocuklar için moral oldu." dedi.

Öğrencilerden Tuğra Karakayış ve Talha Adibaş da çok güzel zaman geçirdiklerini ve hediyeler alıp fidan diktiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Zonguldak, 23 Nisan, Etkinlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
