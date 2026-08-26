Gazetecilerden Vefat Duyurusu Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazetecilerden Vefat Duyurusu Nedeniyle Gözaltı

Gazetecilerden Vefat Duyurusu Nedeniyle Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Denge Gazetesi'nin vefat haberi sonrası 4 gazeteci gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

(AYDIN) - Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat duyurusunun "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulması nedeniyle 4 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin vefat duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" ifadesinin yer aldığı görselle paylaşıldı.

Kamuoyunda oluşan tepkiler ve ihbarların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Gülşen, Güncel, Medya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilerden Vefat Duyurusu Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 17:53:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gazetecilerden Vefat Duyurusu Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement