Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, "İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir! Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir! Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sosyal medya hesabından gazeteci Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir! Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir! Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."