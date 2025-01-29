Gazetecilere Gözaltına Alınmasına Tepki: TGC Açıklama Yaptı

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(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazetecilerin haber yaparken konunun tüm tarafları ile görüşerek yurttaşlara gerçeği ulaştırması gazetecilik açısından vazgeçilmez bir ön koşuldur. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Bir an önce özgür bırakılmalarını istiyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' başlıkla basın toplantısında adı geçen bilirkişi ile yapılan tele-röportajın Halk TV'de yayınlanması üzerine başlatılan sruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

TGC'den gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herkes, bilgi edinme, haber alma, düşünceyi ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde Anayasal güvence altında olması esastır. Türkiye'de bunun tam aksine basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller artarak devam etmektedir. Toplumu sarsan her olayda gazetecilere yönelik haksız gözaltı ve tutukluluk gündeme gelmektedir. Bu kararlarla gazetecilerin mesleklerini sürdürmeleri, haberin serbest dolaşımı engellenmektedir.

"İktidar ve muhalefet partileri arasında yükselen siyasi gerilimin hedefi yine gazeteciler olmuştur"

İktidar ve muhalefet partileri arasında yükselen siyasi gerilimin hedefi son olarak yine gazeteciler olmuştur. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda adı geçen bilirkişi ile yapılan haberler ve görüşme nedeniyle Halk TV programcıları Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker 28 Ocak 2025 Salı akşamı gözaltına alınmıştır. Gazetecilerin haber yaparken konunun tüm tarafları ile görüşerek yurttaşlara gerçeği ulaştırması gazetecilik açısından vazgeçilmez bir ön koşuldur. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Bir an önce özgür bırakılmalarını istiyoruz.

"Haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır"

Türkiye'de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Gazetecilere haksız yere suçlu damgası vurulmasından, suçlu ilan edilmesinden, kanunlara aykırı olarak evinden, işyerinden gözaltına alınmasından, tutuklanmasından ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden vazgeçilmelidir."