Gazetecilere Tutuklama Talebi

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(İSTANBUL) "Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından ifadesine başvurulmak üzere adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Pehlivan, Toktaş ve Oğuz, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de 'izinsiz kayda alınıp yayınlandığı" iddiasıyla önceki gün soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ile Serhan Asker 17.00 sıralarında adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak yine dün akşam gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile öğleden sonra adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, Pehlivan, Toktaş ve Oğuz'un TCK'nın 133/3 ve 277 maddelerinde düzenlenen 'suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesine haiz delillerin" bulunduğu iddiasıyla tutuklama talep etti.

Halk TV'den sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada " Türkiye, pazartesi gününden bu yana bir gazetecilik faaliyetinin, yargı sopasıyla kriminalleştirilmesini konuşuyor. Gazetecilik yaptık, cevap hakkı kullandırdık, şimdi gazeteciliğe, Halk TV'ye bedel ödetilmeye çalışılıyor" denilmişti.