Gazetecilere Yönelik Keyfi Gözaltılar Protesto Edildi

20.02.2026 13:34
Basın meslek örgütleri, Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasını protesto etti ve serbest bırakılmasını talep etti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın ifade için götürüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. İfade işlemlerinin devam ettiği saatlerde yapılan açıklamada "Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber 'yanıltıcı bilgi' yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir. Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir.  Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ'ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız. Söylemekten bıkmayacağız: Gazetecilik Suç Değildir!" denildi.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddialarıyla dün akşam Ankara'daki evinde gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Uludağ, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Uludağ'ın savcılık ifadesi 12.00 sıralarında başladı.

Aynı saatlerde de aralarında Basın-İş (DİSK), Çağdaş Gazeteciler Derneği, TGC, Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, KESK Haber-Sen, PMD, MLSA ve Ekonomi Muhabirleri Derneği temsilcilerinin de bulunduğu basın meslek örgütleri Alican Uludağ'ın ifade için götürüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. İfade işlemlerinin devam ettiği saatlerde yapılan açıklamada "Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber 'yanıltıcı bilgi' yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir. Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir" denildi.

"Gazeteciliği yargılamaktan vazgeçin!" sözleriyle başlayan açıklama şöyle:"

"Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltında tutulmaktadır. Son aylarda mesleğimizin kriminalize edilmesi furyasının son hedefi meslektaşımız olmuştur."

"Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir"

Basın meslek örgütleri, meslektaşları olarak biliyor ve kefiliz ki Alican Uludağ, gazetecidir. Geçmişte çağrıldığında ifade vermeye gitmiş, hiçbir soruşturmadan kaçmamıştır. Hal böyle iken meslektaşımızın evine onlarca polis ile gidilmesi, çocuklarının gözü önünde üzerini değiştirmesine dahi izin verilmemesi, savcılık açıklamasında sanki kaçıyormuş da yakalanmış gibi kullanılan ifadeler asla kabul edilemez.

Gazetecilere yönelik keyfi ve hukuksuz adımlar ile artık haber 'yanıltıcı bilgi' yani suç; kişisel yorumlar ise hakaret kapsamında değerlendirilmekte ve tüm meslektaşlarımız hedef alınarak gözdağı verilmektedir. Unutulmasın ki her hesaplaşma algısı yaratan keyfi gözaltı halkın haber alma hakkına da bir müdahaledir.

Basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri suçlu göstermekten, yargı sopası ile haberlerin hedef alınmasından vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz. Bizler meslektaşımız, Gazeteci Alican Uludağ'ın daha fazla vakit geçirilmeden derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Meslektaşları olarak yanındayız. Söylemekten bıkmayacağız: Gazetecilik Suç Değildir!"

Kaynak: ANKA

