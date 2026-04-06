Kocaeli'de Gazetecilerin Yüzde 61'i Asgari Ücret Altında Maaş Alıyor

06.04.2026 18:29
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın anketine göre, Kocaeli'deki gazetecilerin büyük çoğunluğu düşük ücretlerde çalışıyor, uzun saatler mesai yapıyor ve işten çıkarılma kaygısı taşıyor. Sendika, yapısal reformlar ve sendikal mücadele çağrısında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Kocaeli'de 97 gazetecinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, gazetecilerin yüzde 61'i asgari ücret veya altında maaş alıyor, yüzde 65'i haftalık 48 saatten fazla çalışıyor ancak mesai ücreti alamıyor, her üç kişiden biri işten çıkarılma kaygısı yaşıyor ve yüzde 30'u yıllık izinlerini tam kullanamıyor.

Kocaeli, yerel basının en canlı olduğu illerden biri olmasına rağmen, bu dinamizm gazetecilerin ekonomik ve sosyal refahına yansımıyor. Anket, gazetecilerin yüzde 80'inin maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını, her üç gazeteciden birinin en büyük finansal giderinin yüksek kira bedeli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, fazla mesailerin karşılığını alamayanların oranı yüzde 45'i buluyor ve sigorta primlerinin net maaş üzerinden yatırılmaması gibi yapısal sorunlar da mevcut.

Mesleki tatmin açısından, gazetecilerin sadece yüzde 39'u kurumunda kendini değerli hissediyor ve editoryal bağımsızlık puanı orta seviyelerde kalıyor. Gazeteciler, yapay zekayı tehdit olarak görmezken, asıl tehditleri liyakatsizlik, iletişim fakültesi dışından sektöre girişler ve patronaj ilişkileri olarak tanımlıyor. Sendika, bu koşulların gazetecileri çoklu bir kriz içinde bıraktığını ve acil sendikal müdahale ile yapısal reformlar gerektiğini vurguluyor.

Çözüm önerileri arasında, maaşların yoksulluk sınırı baz alınarak iyileştirilmesi, taban ücret uygulamasının hayata geçirilmesi, fazla mesai ve sigorta hakları konusunda denetimlerin artırılması yer alıyor. Sendika, tüm gazetecileri sendikalı olmaya ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için mücadeleye davet ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

