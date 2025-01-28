Gazetecilerin Gözaltına Alınması TBMM'de Tartışıldı

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(TBMM) - Üç gazetecinin gözaltına alınması TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek onurumuzdur" derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu ülkenin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de "Sınırınız nedir, nerede duracaksınız?" diye sordu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, gazetecilerin gözaltına alınmasını savundu.

TNMM Genel Kurulu'nda, son dönemde kritik soruşturmalara atanan bir bilirkişiyle tele-röportaj yapıp yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker ile programın sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

"Artık vatandaştan rıza alamayanlar gazetecileri peş peşe gözaltına almakta"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Halk Tv'de gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmış. Gerçekten sormak istiyoruz; sınırınız nedir, nerede duracaksınız? Bütün ülkeyi mi gözaltına alacaksınız? Sizin aleyhinize cümle kuran bütün gazetecileri mi tutuklayacaksınız? Nerede duracaksınız? Bu ülkeye sabah akşam operasyon çekiliyor. Bu ülkede insanların haber alma hakkına kast ediyorsunuz. Size biat etmeyen herkesi cezaevine doldurmak istiyorsunuz. Herkes kalemini satmak mı zorunda" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Dünya'da bilinen bir kuraldır; eğer bir iktidar halkın rızasını kazanamamaya başlarsa bir süre de vatandaşı zor suretiyle elinde tutmaya gayret eder. Artık vatandaştan rıza alamayan, çarşıya pazara çıkamayanlar haber verme özgürlüğüne açıkça ihlalde bulunmakta ve gazetecileri peş peşe gözaltına almaktadır. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek onurumuzdur. FETÖ'nün kanallarında program yapmaya benzemez, özgür gazetecilerdir" ifadelerini kullandı.

"Ne oluyor kanalı basıp insanları götürüyorsunuz?"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, "Sınırın ne olduğunu sordular. TCK'nın 132. maddesine göre haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. Kendisi ile yapılan haberleşmelerin gizliliğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Burada Barış Pehlivan yaptığı görüşmeyi televizyon programında paylaştığı için değil, ses kaydını alıp bu ses kaydını rızası olmadığı halde yayınladığı için gözaltına alınmıştır. Sınırımız hukuktur. Savunmasını yapar. Gazetecilik yapan hiçkimse tutuklanmaz korkmayın" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu ülkenin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var. Bu ülkenin hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve şüphesi özgür bir medyaya ihtiyacı var. Ne olmuştur da Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek apar topar çalıştıkları kurumdan gözaltına alınmıştır. İktidara sesleniyorum; Ergenekon döneminde çarşaf çarşaf bütün dosyaları gazetecilere verip servis ettiriyordunuz. Bir tane işlem yaptınız mı? Eğer basın etiğine aykırı bir şey yaptıysa gerekeni yaparsınız. Ne oluyor kanalı basıp insanları götürüyorsunuz" dedi.