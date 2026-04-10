Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nde Restorasyon Süreci Devam Ediyor
Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nde Restorasyon Süreci Devam Ediyor

10.04.2026 10:09
Fatih'teki 470 yıllık Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Mimar Sinan'ın nadir eserlerinden biri olan külliyenin camisi de statik sorunlar nedeniyle restorasyona dahil edilebileceği belirtildi. Açık restorasyon uygulamasıyla ziyaretçilere kapılar kapılarını açtı.

Fatih'te bulunan ve Mimar Sinan'ın eseri olan 470 yıllık Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi'nde, geçtiğimiz yıl ekim ayında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, bu külliyenin Mimar Sinan'ın medrese ile camiyi aynı avluda bulundurduğu nadir örneklerden biri olduğunu belirterek, ilk başlatılan restorasyona caminin dahil olmadığını, ancak tespit edilen statik problemler nedeniyle caminin de sürece dahil edilmesinin gündemde olduğunu ve bunun öngörülen iki yıllık süreyi uzatabileceğini ifade etti.

Restorasyon kapsamında, yapıların özgün mimari özellikleri korunarak onarım çalışmaları yürütülüyor, alanın bütüncül algısını bozan eklentiler kaldırılıyor ve tarihi yapılar arasındaki ilişkiler yeniden görünür hale getiriliyor. Arslan, çimentolu derzler, sıvalar ve kubbenin kurşun altındaki imalatlar gibi yapıya zarar veren unsurların uzaklaştırıldığını, geleneksel malzeme ve yöntemlerle zeminden kubbeye kadar tüm imalatların gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, açık restorasyon uygulamasıyla sahayı ziyaret etmek isteyenlere kapıların açık olduğunu ve Mimar Sinan'ı anma haftası vesilesiyle bu mirasa saygı gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
