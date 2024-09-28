Gazi Köyü'ndeki Tehlikeli Havuz - Son Dakika
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Gazi Köyü'ndeki Tehlikeli Havuz

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Sivas Gazi Köyü'nde terk edilen krom madeninden kalan havuz, canlı yaşamını tehdit ediyor.

28.09.2024 11:18
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Madenden geriye kalan havuz, canlı yaşamını tehdit ediyor

Sivas'a bağlı Gazi köyünde terk edilen krom madeninden geriye kalan dev havuz, çevredeki canlı yaşamını tehdit ediyor

SİVAS - Sivas'a bağlı Gazi köyünde terk edilen krom madeninden geriye kalan dev havuz, çevredeki canlı yaşamını tehdit ediyor.

Sivas'a bağlı Gazi köyünde terkedilen maden sahasındaki büyük ihmal köy sakinlerini tehdit ediyor. 2004 yılında Anatolia isimli firma tarafından sahada krom madeni çıkartılmaya başlandı. 2014 yılında ise faaliyetlere son verildi. Firma maden sahasını terk ederken geriye içi atık su dolu dev bir havuz kaldı. Yıllar içerisinde havuza düşen birçok küçük baş ve büyük baş hayvan telef oldu. Köy sakinlerinin şikayeti üzerine 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmaya 40 bin TL, 2023 yılında ise 244 bin TL para cezası uygulandı. Ceza ve uyarılara rağmen firmanın bölgede hiçbir tedbir almadığı ileri sürüldü.

İnsanlar da risk altında

Köy sakini Şahin Ayan, havuzun canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtip, "10 seneye yakın burada krom madeni adı altında çalışma oldu. Şimdi ise faaliyet durdu burada bir havuz oluştu. Çocuklar buraya yüzmeye geliyor. Benim şimdiye kadar belki ikinci gelişimdir. Çocuklar hep buraya geldiklerini ve yüzdüklerini söylüyorlar. Tehlikeli olduğuyla ilgili uyarıyoruz ama 'bir şey olmuyor' diyorlar. Buranın kapanması için büyük bir olay mı olması gerekiyor? Belki çocuklar boğulacak, bulamayacağız. Belki de çoban arkadaşların hayvanları telef olacak. Doğal yaşam hayvanları da telef olabilir. Zaten bazı hayvanların nesli tükeniyor, biz de buna katkıda bulunmayalım. Bizim bu derdimizi çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz. Buranın bir düzene girmesini bekliyoruz. " dedi.

Birçok hayvan telef oldu

Gazi Köyü muhtarı Murat Köse, açık bırakılan havuzda bir çok hayvanın telef olduğunu belirtip, "Burada bir göl oluşmuş. Gölde koyun ve ineğin telef olduğunu duyduk. Önlem almak için illa bir insanın hayatını kaybetmesi mi gerekiyor? Tek derdimiz buranın kapanması için yetkililerin gerekli çalışmaları yapmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gazi Köyü\'ndeki Tehlikeli Havuz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazi Köyü'ndeki Tehlikeli Havuz - Son Dakika

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