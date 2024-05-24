Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Havza\'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele'nin ilk mitingi olan Havza mitingi canlandırıldı.

Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen programda, ilk mitinge yetişemeyince ikincisinde konuşan Sıtkı Hoca'yı temsilen cami imamı Fahrettin Gündüz tarafından din görevlilerinin Milli Mücadele'ye katkısı anlatılarak ilk mitingdeki metin okundu.

Daha sonra 105 yıl önce halkı Milli Mücadele'ye teşvik etmek ve İzmir işgalini protesto amacıyla yapıldığı gibi katılımcılara kuru üzüm ikram edildi.

Ardından katılımcılar, Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan Havza Atatürk Evi Müzesi'ne yürüdü.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile diğer katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Ayvat, Atatürk'ün 18 gün kaldığı Havza'da Milli Mücadele'nin ilklerinin yaşandığını belirterek, "Bugün, bu ilklerden biri olan ilk mitingimizi canlandırdık. Gazi Mustafa Atatürk, Havza'nın, Havzalıların Milli Mücadele'deki önemini, Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsu ile göstermiştir." dedi.

İkiz ise Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'da geçirdikleri zaman ve yaptıkları çalışmaları yad etmek ve anlatmak adına bir dizi program düzenlendiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"30 Mayıs 1919'da Havza'da tertip edilen, kurtuluş mücadelesinin ilk mitingi olarak kayıtlara geçen mitingi gerçekleştirdik. Şanlı tarihimizde Havza'nın önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak istiyoruz. O günün şartlarında okunan miting metni, işgal güçlerine karşı ilk başkaldırının simgesi olmuştur. Aynı ruhla bu geleneği devam ettiriyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Ayvat ve İkiz'in anı defterini imzalaması, Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için dua edilmesinin ardından son bulan programa İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şenel Geçit ile vatandaşlar katıldı.