Gazi Üniversitesi Hekimlerinden Yeni Bir Beyin Ameliyatı Yöntemi Dünya Literatürüne Girdi

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi hekimlerinden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin başkanlığındaki ekibin Türk hekimler tarafından, göz çukurundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı dünya literatürüne girdi.
GÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çeltikçi ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin başkanlığındaki ekip, 32 vakada "Transorbital Nöroendoskopi" olarak isimlendirilen ameliyat serisi gerçekleştirdi.
Bu operasyonda kullanılan yöntem alanın en prestijli dergilerinden Neurosurgical Focus'un bu ayki sayısına kapak oldu.
Dünyada birkaç uygulama örneği bulunan cerrahiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Şahin, geleneksel olarak kafatasının açılmasıyla yapılan beyin ameliyatlarının, son dönemde uygun hastalarda burun deliğinden girilerek yapıldığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.
"Kafa tabanı" olarak adlandırılan bölgede yerleşimli tümörlerin uygun olanlarının burundan endoskopla girilerek alınabildiğini anımsatan Şahin, yeni teknolojiyle birlikte beyin tümörleri cerrahisinde farklı uygulamaların da artık söz konusu olduğunu belirtti.
Daha önce gözün arkasında, beyinle komşu tümörlere kafatası kesilerek müdahale edildiğini ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:
"Artık göz çukurundan girilerek beyin cerrahisini yapabiliyoruz. Bu yöntemle, hastanın gözünü koruyarak görme fonksiyonlarına hiç zarar vermeden, sadece göz kenarında yaklaşık 3-4 santimetrelik bir kesiyle, göz çukurunu bir koridor olarak kullanıyoruz ve o bölgedeki tümöre hızlı bir şekilde müdahale edebiliyoruz.
Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyat, yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu yöntemin yapılabilmesi için en önemli kriter, tümörün yerleşim yerinin uygunluğu. Göz çukurundan girilerek kullanılan koridorla beyindeki tümöre ulaşılabilmesi gerekiyor."
Şahin, yöntemin açık cerrahiye oranla önemli avantajlar sağladığının altını çizerek, "Bu yöntemle, ameliyat ve hastanede yatış süresi kısalıyor, kafatası kemiği kesilmeden adeta göz kapağı estetiği gibi küçük bir kesiyle gerçekleştirildiğinden estetik açıdan iz kalmıyor. Hastanın kan ihtiyacı ve enfeksiyon gelişme riske büyük ölçüde azalıyor." diye konuştu.
"Yayınımız, kabul almasından öte derginin kapağında çıktı"
Doç. Dr. Çeltikçi de bu yöntemin bilimsel bir çalışmayla ortaya konularak dünyaya sunulduğunu belirtti. Bu ameliyatların ekip işi olduğunu ve beyin-sinir cerrahisi ile KBB uzmanlarının birlikte operasyona girmesi esasına dayandığını ifade eden Çeltikçi, yöntemin, Türkiye'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki iki ayrı bilim dalının koordineli çalışması sonucunda uygulandığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.
Çeltikçi, şunları kaydetti:
"Elde ettiğimiz başarı, alandaki en prestijli uluslararası yayınların yer aldığı dergilerden biri olan American Association of Neurological Surgeons kuruluşunun Neurosurgical Focus'un bu ayki sayısında kabul görerek yayımlandı. Burada yayının yer alabilmesi için önemli kriterler bulunuyor, tek tek vakalar inceleniyor ve uygulamanın kanıta dayalı olarak tamamen uluslararası standartlara göre yapılması gerekiyor. Bu kriterlerin hepsi yerine getirildi ve göz çukurundan girilerek gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyat serisi, kabul görerek, bilimsel makale olarak dergide yer aldı."
Bu yöntemin, ilk olarak İtalyan bilim insanlarınca tanımlandığını ancak sınırlı uygulama örnekleri dışında literatüre henüz bir yayın sunulmadığını bildiren Çeltikçi, "Doç. Dr. Melih Şahin ile birlikte biz uygulamaya başladık ve bugüne kadar 33 vaka yaptık. Literatüre baktık ve buna ilişkin vaka serisinin bilimsel olarak sunulmadığını gördük. Bu vakalardan 32'sinin yer aldığı cerrahi deneyimizi bilimsel dünyaya sunduk. Yayınımız, yalnızca alanındaki en prestijli dergilerden birine kabul almakla kalmadı, aynı zamanda da bu alanda dünyadaki en büyük vaka serisi olarak literatüre girdi ve derginin kapağına çıktı. Bu çok önemli, çünkü bu tür dergilerde kapağa çıkmak çok zordur." açıklamasında bulundu.
"İtalyan hekimler, sıradaki ilk vakada Türkiye'ye gelecekler"
Çeltikçi, İtalya merkezli transorbital noroendoskopi çalışma gurubunun 14 vaka yaptığı bilgisini aldıklarını, yayın sonrasında İtalyan hekimlerin kendilerini arayarak Türkiye'de ameliyatı izlemek istediklerini bildirdiklerini söyledi. İtalyan hekimlerle iletişim içinde olduklarını ifade eden Çeltikçi, İtalyan meslektaşlarının ilk vaka için Türkiye'ye geleceklerini bildirdi.
Yeni bir çalışmayla dünyaya Türkiye'nin sesini duyurmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirten Çeltikçi, "Gurur duyuyoruz ve kendimizi olimpiyatta altın madalya alan biri gibi hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Gazi Üniversitesi Hekimlerinden Yeni Bir Beyin Ameliyatı Yöntemi Dünya Literatürüne Girdi - Son Dakika
Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dolandırıcıların cep telefonları üzerinden vatandaşları dolandırdığını belirtti. Dolandırıcılar, uygulama üzerinden 'Bizimle çalışmak istermisiniz' mesajı göndererek vatandaşları kandırıyor ve yüksek miktarlarda para talep ediyor.
Aydın'ın unutulmaz güreşçilerinden Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olan Dağdeviren, Söke'de toprağa verilecek.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Mart ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık, asayiş ve trafik olayları ile ilgili Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Vali Ünlüer, bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, kurye olarak çalışan iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan boş bir dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dükkanda büyük hasar meydana geldi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik yerleşkesinde, OMÜ ve Amasya Orman İşletme Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 1500 fidan dikildi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ormanlık alanların üniversite kampüslerinde bulunmasının önemini vurguladı ve ağaçlandırma çalışmalarının sadece ağaç dikmekle sınırlı olmadığını belirtti.
Erzurum'da hazırlanan eTwinning projesiyle okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, İtalya'daki çocuklara da öğrettikleri kutu oyunlarıyla hem gelişiyor hem de teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor. Proje kapsamında çocuklar, internet üzerinden telekonferansla iletişim kurarak kendi geleneksel oyunlarını paylaşıyor ve yabancı dillerini geliştiriyor. Ayrıca, proje sayesinde öğretmenler de mesleki ve eğitim açısından deneyim kazanma fırsatı buluyor.
Türk sinemasının efsane ismi Türker İnanoğlu için TİM Show Center'da tören düzenlendi. Törene birçok ünlü isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun sinemaya ve kültür sanata verdiği destekleri vurguladı. İnanoğlu'nun ailesi ve yakınları da duygusal konuşmalar yaptı. Türker İnanoğlu'nun cenazesi Kanlıca'da defnedilecek.
AK Parti'den Kocaali Belediye Başkanı seçilen Turan Yüzücü, mazbatasını alarak göreve başladı. Ahmet Acar'dan görevi devralan Yüzücü, Acar'a teşekkür ederek Kocaali'nin gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti. Acar ise Yüzücü'ye olan inancının tam olduğunu ifade etti. Törene meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.77 oy ile Yatağan Belediyesi'ni kazanan Mesut Günay mazbatasını aldı. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, eski başkan Mustafa Toksöz'den görevi devraldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?