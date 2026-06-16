Gaziantep Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Ansiklopedisi Tanıtıldı

Gaziantep Ansiklopedisi Tanıtıldı
16.06.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te dijital bir ansiklopedi oluşturma projesi tanıtıldı, interaktif ve sürekli gelişecek.

Gaziantep'te, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve beşeri birikimini dijital ortamda kayıt altına almak için hazırlanan Gaziantep Ansiklopedisi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Kent Konseyi ve GBB Kültür A.Ş. işbirliğinde düzenlenen projenin tanıtım programı Büyükşehir Belediyesi Emekliler Lokali'nde düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programın açılışında yaptığı konuşmada, hazırlanan dijital ansiklopedinin kent için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Vatandaşların da düşüncelerini dikkate alarak interaktif bir ansiklopedi oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Bu şehir öyle bir şehir ki her gün sizi hayrete düşürdüğü gibi yeni bir şeyleri öğretebilecek potansiyeli var. Onun için Gaziantep Ansiklopedi'miz teknoloji ve imkanları da sonuna kadar kullandığımız için interaktif bir ansiklopedi olacak, bitmeyecek. Sürekli bu gök kubbede insan sesi dolaştığı müddetçe gelişecek bir ansiklopedi olacak ama onun o güzelliği sağlayabilmesi için bizim temeli çok sağlam atmamız lazım."

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, hazırlanan internet sitesiyle dijital ortamda kenti tanıtmak istediklerini söyledi.

Kentin uluslararası çapta tanıtılması için kurumlar ise işbirliklerine devam edeceklerini belirten Güzelbey, şunları kaydetti:

"Bir kuşağın evlerinde çift çift ansiklopedileri vardı. O ansiklopedilerden dünyayı ve ülkemizi tanıyor, keşfediyorduk. Artık yeni dönem olan keşif, dijital çağ ve dijital ortamda oluyor ama bu olurken bilgiye ulaşımın kolay olduğu fakat doğru bilgiye ulaşımın biraz daha zahmet ve araştırma gerektirdiği bir dünyadayız. Bu sebeple biz Gaziantep Ansiklopedisini şehrimiz adına oluşturma çabası içerisindeyiz."

Programda, GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar da internet sitesi hakkında sunum yaptı.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Korkmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gaziantep, Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı
Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü Sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

19:33
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
18:43
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:40:43. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Ansiklopedisi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.