Gaziantep'in Araban ilçesinde İmam Gazali Camisi için temel atma töreni düzenlendi.
Hayırsever iş insanı Kenan Öztürkmen'in desteğiyle Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan caminin temeli, düzenlenen törende atıldı.
Törene, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, MHP Araban ilçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, iş insanı Kenan Öztürmen ile diğer ilgililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep Araban'da İmam Gazali Camisi için temel atıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?