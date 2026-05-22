Gaziantep Arkeoloji Müzesi Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Haziran'da Açılıyor

22.05.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Arkeoloji Müzesi, deprem sonrası restorasyonun ardından 327 eserle yeniden açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restore edilmesinin ardından gelecek ay açılması planlanan Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, 327 eser ilk kez görücüye çıkacak.

Depremlerde hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların ardından haziran ayında yeniden hizmete girecek müzede, Jeolojik, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Pers, Yunan, Roma, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 327 eser ilk kez sergilenecek. Müzede ayrıca nesli tükenen Maraş Fili'ne ait iskeletler de görücüye çıkacak.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bazı bölümlerinde depremlerde orta hasar oluştuğunu anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca müzede güçlendirme çalışması yapıldığını, aynı zamanda yenilenen teşhir tanzim projesinin uygulandığını anlatan Çomak, haziran ayı içerisinde açılacak müzede 102 vitrinde yeni eserlerin de sergileneceğini ifade etti.

Çomak, şöyle konuştu:

"Müze içerisinde kronolojik sırasına göre birçok tarihi döneme ait eser bulunmakta. Toplam 3 bin 235 eser bulunuyor. Bu eserlerden 18'i müze bahçesinde yer alıyor. Yine bu eserlerden 52'si müze içi açık teşhir alanında bulunuyor. Müzede bulunan 327 eser ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İlk defa sergilenecek eserler içerisinde Mithras kabartması da bulunuyor. Bu çok önemli bir eserimiz. Zeugma Antik Kenti'nde at meydanı olarak adlandırılan ve lejyon kampının yer aldığı askeri lejyon yerleşkesi içerisinde ise Mithras inancına dair şimdiye kadar bulunan tek arkeolojik veri. Mithras betimli sağlam korunabilen bir kabartmadır. Mermerden yapılmış, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen önemli bir eserdir. Bunun dışında Karkamış Antik Kenti'nde 2017'de kazılarından çıkan pişmiş toprak matarası var. Bu da çok önemli. Bu eserin üzerinde emoji, gülümseme resmi var. Orta Tunç Çağı'na ait günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Bu eseri müze içerisinde bulunan Karkamış Salonu'nda sergiliyoruz. Ziyaretçilerin de beğenisine sunulacak. "

Savaşlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler de sergilenecek

Zeugma'da 4. İskit Lejyonu'nun olduğunu ve bu askeri lejyona ait özel eserlerin müzede sergilendiği vitrinlerin bulunduğunu dile getiren Çomak, "Askeri lejyonlara ait o dönemdeki askerlerin kullandığı miğfer, zırh gibi savaşlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile aletlerin bulunduğu Mithras kabartması ile beraber sergilendiği önemli bir vitrinimiz var. Bunlar ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak." dedi.

Çomak, şu an müzede teşhir tanzim çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, tüm müzeseverleri yakın zamanda yapacakları açılışa beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Arkeoloji Müzesi Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Arkeoloji Müzesi Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.