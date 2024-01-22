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Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak - Son Dakika
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Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak

Gaziantep'in vazgeçilmez tatlarından olan baklavanın fiyatı yeni yılda yapılan yüzde 30 zam ile birlikte 850 liraya yükseldi. Maliyetlerdeki artışın baklava zamlarını kaçınılmaz kıldığını söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Komite Başkanı Mehmet Akıncıoğlu, fiyatlar konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

22.01.2024 - 10:25,
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Gaziantep'in önde gelen tatlarından olan baklavanın fiyatına yapılan yüzde 30'luk zam sonrası kilogram fiyatı 850 liraya yükseldi. Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Komite Başkanı Mehmet Akıncıoğlu, zammın nedenini maliyetlerdeki artış olarak gösterirken vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

Baklavadaki malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artışın sonrası Gaziantep Ticaret Odası'na bağlı birinci sınıf baklava üretimi yapan işletmeler yüzde 30 zam yapma kararı aldı. Gelişmeyle ilgili konuşan Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Komite Başkanı Mehmet Akıncıoğlu, baklava kilogram fiyatının 850 lira ile bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"ZAM KAÇINILMAZDI"

2023 yılı içinde baklava üretiminde kullanılan iç fıstık, sade yağ ve şekere yüzde 150 oranlarında zam uygulandığını ve baklava fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Akıncıoğlu, "Daha önce birinci sınıf dediğimiz baklava türüne göre 650 lira ile 850 lira arasında satılıyordu. Yeni zamların ardından fiyatlar 850 ile bin lira bandına yükseldi. Yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam aldık. Bu zam beklenilen ve kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü hem emtia ürünlerine hem de asgari ücretlere gelen zamların ardından bu fiyatlar kaçınılmaz oldu. Şu anda en büyük zammı işçilik aldı. Birinci sınıf Gaziantep baklavası üretiyoruz ve kullanılan ürünlerin fiyatı düşünüldüğünde bu fiyatların altında baklava satılması mümkün değil" diye konuştu.

"MERDİVEN ALTI ÜRETİMLERDE FİYATLAR DİP SEVİYEDE"

Akıncıoğlu, merdiven altı olarak tabir edilen kalitesiz baklava üretimi yapılan yerlerde fiyatların çok dip seviyelerde olduğunu ancak buralardan alınacak baklavaların insan sağlığı için risk oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Birinci sınıf baklava üretimi yapan işletmeler ticaret odasına bağlı olarak faaliyet sürdürüyor. Bu kapsamda üretim yapan esnaflarımız her şeyin en kalitelisini kullanmak zorunda. Baklavalarımızda birinci sınıf fıstık, sadeyağ kullanılıyor. Bunların maliyeti de yüksek. Baklava fabrikasyon bir ürün değil. Baklavaları ustalarımız adeta bir sanat eseri gibi işliyor. Bu bir ekip işi. Her kademede ayrı bir ustanın çalışması gerekiyor. Bu kadar çalışan ekip de yine ister istemez baklava fiyatlarına yansıyor. Farklı malzemelerle daha düşük maliyetlerle baklava üreten tatlıcı işletmeler var ancak biz birinci sınıf baklava üretimi yaptığımız için kaliteden ödün veremeyiz.

"HALKIMIZ BİZLERİ ANLAYIŞLA KARŞILAYACAK"

Bugün 200 liraya da baklava var 800 liraya da baklava var. Merdiven altı üretilen ya da fabrikasyon tarzda üretim yapan işletmeler de var. Buralarda üretilen baklavalara çok da itibar edilmemesi gerekiyor çünkü insan sağlığı açısından içinde bulunmaması gereken maddeler yer alabiliyor. Bu durum birinci sınıf baklava üretimi yapan biz esnafları sıkıntıya soktuğu gibi vatandaşın da sağlığını tehlikeye atıyor.

Fiyatların yükselmesi ister istemez satışlara olumsuz olarak yansıdı. Ama insanlarımız kaliteli bir baklavanın maliyetli olduğunu çok iyi biliyor. İçinde bulunulan ekonomik durum da göz önüne alındığında halkımızın bizleri de anlayışla karşılayacağını düşünüyorum."

Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (15)
  • Mahmut Küçük: Sayın başkan kilosu 850 tl olan bir tatlıya vatandaş nasıl bir duyarlılık göstersin pardon, yemeyerek mi. Yanıtla 3 275
  • ibrahim öztürk: 10 bin TL emekli maaşı 12 kilo baklava almak şaka gibi demek şaka kalıyor Yanıtla 7 213
  • Fatih Doğan: yaşasın baklavacı şemsettin. Yanıtla 9 164
  • fatih kara : Etimek tatlısına devam.... Yanıtla 3 152
  • bülent C.: halka tatlı , lokum tatlısı ve kemalpaşa ya devam . Baklavacılarda kendileri yesin baklavayı. Yada zenginlere yedirsinler. Yakında batmaya başlarlar tek tek. Yanıtla 4 128
  • Vatan Sever: daha seçimden sonra görelim fiyatları. Bunlar çok iyi günlerimiz Yanıtla 9 100
  • Baran KELE: HACI SEYİD BİR KİLO BİRİNCİ SINIF BAKLAVAYI 65 TL VERİYOR KULLANDIĞI MALZEMELERDE TSE MENŞELİ ÜRÜNLER ON NUMARA LEZZETLİ BAKLAVA HER KESİME HİTAB EDİYOLAR AMAÇ HALKA HİZMET İNSANLARI SINIFLANDIRMAYI BIRAKIN ARTIK EMEKLİ BİR İNSAN EVİNE KURU EKMEK ALAMAYACAK DURUMA GELMİŞ SİZLER HALKIN BU DURUMU ANLAYIŞLA KARŞILAYACAK DİYONUZ ?? Yanıtla 4 76
  • Özcan Kuvan: Emekliye tatlı şeyler zararlı zaten. Yanıtla 4 60
  • Kerem Oğuz: Şekerpare ye devemke Yanıtla 2 56
  • Coronaci : Evde yaparim bende )) 16 27
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