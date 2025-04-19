Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Kültür turizminde iddialıyız" - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Kültür turizminde iddialıyız"

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Gaziantep'in kültür turizmi potansiyelini artırmak için çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Fatma Şahin, şehirdeki turist yoğunluğunun her geçen gün arttığına dikkat çekti. Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile inanç ve gastronomi turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı.

19.04.2025 11:10  Güncelleme: 11:17
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: "Kültür turizminde iddialıyız"

GAZİANTEP - Kültür turizminin önemine dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte her geçen gün artan turist yoğunluğunun önemli olduğunu ve dünyadaki kültür turizmi potansiyelini çok iyi kullanmak istediklerini söyledi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, inanç turizmi, turistik alanları, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle ile öne çıkan, Ramazan Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Gaziantep'te artan turizm potansiyeli yüzleri güldürüyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve 2024 yılında son 20 yılın turist rekorunun kırıldığı Gaziantep, Ramazan Bayramı tatilinde de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tercih edilen iller arasında yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayisi ve ticaretinin yanı sıra özellikle son yıllarda inanç, kültür ve gastronomi merkezi haline gelen, tarihi dokusu, yapıları ve müzeleriyle de turistlerin uğrak mekanı olan Gaziantep'te artan turist yoğunluğunu değerlendirdi. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Gaziantep'e turistlerin ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Şahin, Gaziantep'te geçen yıl ve Ramazan Bayramı boyunca yaşanan turist yoğunluğunun çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Son 10 yılda çok ciddi tesisleşme ve restorasyonlar yaptık"

Gaziantep'te büyük bir kültürel mirasın olduğunu ifade eden Şahin, "Gaziantep'te organize var. Organizenin yeşil ve akıllı organize olması var. Birde şehrin elinde çok büyük bir kültürel miras var. Anadolu arkeoloji enstitüsünü kurmuş, 22 müzesini açmış ve 5 antik kentini restore etmiş bir şehiriz. Gaziantep'te sürekli kültür turizmini artırmamız ve Gaziantep'e turist gelişini artırmalıyız. Bunun içinde tesisler ve tanıtımlar önemlidir. Son 10 yılda çok ciddi tesisleşme ve restorasyonlar yaptık. Tanıtımları yapıyoruz. Ramazan Bayramı'nda bende gördüm, 81 ilden herkes Gaziantep'e geliyor. Bu çok önemli bir potansiyel ve potansiyeli daha fazla artırmamız gerekiyor. Daha da önemlisi uluslararası alanda özellikle Kapadokya'ya gelen Güney Korelileri, Çinlileri ve Japonları kültür turizmi için Gaziantep'e getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Bölgede büyük bir inanç ve doğa turizmi var"

Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin verdiği en prestijli ödül olan "Europe Prize 2025"in bu yıl Gaziantep'e layık görüldüğünü belirterek, "Biz, Avrupa Birliği'ne girmiş bir şehiriz. Bizim Avrupa turistini buraya getirmemiz gerekiyor. Onların istediği her şey şehrimizde var. Uluslararası potansiyeli güçlendirdiğimizde, artık güvenlik sorunumuzda kalmadı. Şu an Suriye meselesinde de olağanüstü yeni bir dönem var. Dolayısıyla biz dünyadaki kültür turizmi potansiyelini çok iyi kullanmak istiyoruz. Ülkede bakarsanız 60 milyon turist 60 milyar dolar demektir. Hedef ise 100 milyon turist 100 milyar dolar. Gaziantep, bu hedefte en az yüzde 10 payını alması gerekiyor. Olaya sadece Gaziantep olarak bakmamalıyız. Bölgede büyük bir inanç ve doğa turizmi var. Bu bir destinasyondur. Mardin ve Hatay hattında bu destinasyonu güçlendirip, Gaziantep'e gelen Göbeklitepe'ye gidecek, beraberinde Mardin'in evlerini de gezecek. İnanç turizminde Veysel Karani'ye giden Gaziantep'te de Hazreti Ukkaşe'yi ziyaret edecek" şeklinde konuştu.

"Kültür turizminde iddialıyız"

Gaziantep'in turizm destinasyonu olarak altyapısını tamamladığını belirten Şahin, "Kanyon turizminde elimizde büyük bir Habeş Kanyonu ve Fırat var. Fırat'ın etrafında da büyük bir turizm potansiyeli var. Şimdi bunların her birini çalışıyoruz. Çalışınca her biri yeniden Gaziantep'e gelmek için bir neden daha oluyor. Ramazan Bayramı'nda başlayan turist yoğunluğu başlangıcının Kurban Bayramı'nda da çok büyük bir berekete dönüşeceğine inanıyoruz. Şimdiden şehri buna hazırlıyoruz. Kültür turizminde iddialıyız. Gaziantep modeli kültür turizminde de farklılığını ortaya koyacak" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'Kültür turizminde iddialıyız' - Son Dakika

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