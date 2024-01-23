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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli'ne yeni cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapacak - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli'ne yeni cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine yeni bir cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı. Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve hayırsever Kaplan Ailesi mensupları da katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli\'ne yeni cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapacak
23.01.2024 - 15:44,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Modeli ile Oğuzeli ilçesine yeni bir cami, Kuran kursu ve sağlık merkezi yapımı için protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliği ve hayırsever Kaplan ailesi iş birliğinde 6 Şubat depremleri sonrasında Oğuzeli Büyükşahinbey Mahallesi'nde cami, 4-6 yaş Kuran kursu ve 7/24 ambulanslı hizmet verecek sağlık merkezi yapımı için valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, memleketin çocukları için okul yapmak, Kuran kursu yapmak gibi şeylerin büyük bir özveri gerektirdiğini anlatarak, "Maddi şeyler hiçbir zaman bu bakış açımızın önüne geçmedi. Körkün pandemiden sonra bambaşka bir yer oldu. O kadar hızlı büyüyor ki. O yüzden bu ihtiyaçlar bölgenin temel ihtiyaçları. Camide projesi kapsamında yapılacak Kuran kursu da çok önemli. Çünkü bilim dünyası eğitim için 7 çok geç diyor. 6 yaşı ise altın çağ olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda caminin içerisindeki böyle bir eğitim bölümü camiyi de sosyal bir cami niteliğine kavuşturacak." dedi.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, YİKOB Başkanı Muhammet Önder, Oğuzeli İlçe Müftüsü Nihat Koç ile hayırsever Kaplan Ailesi mensupları katıldı.

Kaynak: AA
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