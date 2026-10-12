Gaziantep festivalindeki İletişim Başkanlığı standında CİMER başvuruları alındı - Son Dakika
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Gaziantep festivalindeki İletişim Başkanlığı standında CİMER başvuruları alındı

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Gaziantep festivalindeki İletişim Başkanlığı standında CİMER başvuruları alındı
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Gaziantep Kültür Yolu Festivali ve GastroANTEP kapsamında kurulan İletişim Başkanlığı standı vatandaşlardan ilgi gördü. 3-11 Ekim'de stantta bilgilendirme ve rehberlik yapıldı, CİMER Çözüm Masası başvuruları alındı ve çocuklara hediye verildi.

Gaziantep Kültür Yolu Festivali ve GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü standı, vatandaşlardan ilgi gördü.

İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival boyunca stantta bilgilendirme, tanıtım ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştirildi.

Stantta vatandaşlara İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dergi, yayın ve tanıtım materyalleri hakkında bilgi verilirken, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Stant bünyesinde hizmet veren CİMER Çözüm Masası aracılığıyla vatandaşların talep, öneri ve başvurularına ilişkin görüşmeler yapıldı. Vatandaşlara çözüm bekleyen konular hakkında bilgilendirme ve rehberlik sağlandığı belirtildi.

Festival süresince görev yapan basın mensuplarının haber ve görüntü çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla destek ve koordinasyon faaliyetleri de yürütüldü.

Kaynak: AA
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