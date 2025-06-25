Gaziantep Fıstık Ezmesi AB'den Coğrafi İşaret Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettikleri belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Gaziantep fıstık ezmesi, AB'de tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep'imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, paylaşımında, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 36 ürünün yer aldığı listeye de yer verdi.