Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter düştü, 2 pilot şehit oldu

Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter dün gece düştü, iki pilot şehit oldu, teknisyen ise yaralı olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayınladılar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopterin kaza kırıma uğradığını ve Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu duyurdu. Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başsağlığı mesajları şöyle:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Dün gece Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun şehit olduğunu, bir teknisyenin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz."
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