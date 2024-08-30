Gaziantep İlçelerinde Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan törende saydı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Mehmet Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Songül Gür, daire amirleri ve askeri erkan katıldı.
Nizip
İlçe merkezindeki Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Nizip Kaymakam Vekili Mustafa Babacan, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İbrahim Halil Çayın, Nizip Askerlik Şube Başkanı Bakır Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Meydandaki törenin ardından program, Nizip Kaymakamlığı'nda devam etti.
Kaymakamlıkta programda tebligat töreni düzenlendi.
Araban
Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür İşçimen ve Belediye Başkan Vekili Haci Karaman, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ilçe merkezindeki şehitlik ziyaret edildi.
Dua okunan programda, İşçimen şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Nurdağı
Nurdağı Kaymakamlığı'nın bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlanan törene, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, daire amirleri ve askeri erkan katıldı.
Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından tören şehitlik ziyaretiyle sona erdi.
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