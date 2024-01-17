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Gaziantep'in iki bin yıllık lezzet mirası: Alaca çorbası - Son Dakika
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Gaziantep'in iki bin yıllık lezzet mirası: Alaca çorbası

Gaziantep'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Alaca çorbası, vejetaryen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tamamen bakliyattan yapılan bu çorba, dövme, yeşil mercimek, nohut, salça, soğan, tarhun ve kırmızı biber gibi malzemelerden oluşuyor. Gaziantep mutfağına ait olan Alaca çorba, hem doyurucu hem de besleyici özellik taşıdığı için yoğun ilgi görüyor. Vejetaryen müşterilerin vazgeçilmez tercihi olan Alaca çorbası, günde en az 20 tabak satılmaktadır.

Gaziantep\'in iki bin yıllık lezzet mirası: Alaca çorbası
17.01.2024 - 22:41,
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Gaziantep'in iki bin yıllık lezzet mirası: Alaca çorbası

Hititlerden günümüze Gaziantep mutfağının şifalı ve doyurucu çorbası

GAZİANTEP - Gaziantep'in mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip olan Alaca çorbası kış ayların vazgeçilmez lezzeti olamaya devam ederken, vejetaryen vatandaşlarında ilgi odağı oldu.

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti olan alaca çorbası et ürünleri tüketmeyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Tamamen bakliyattan yapılan çorba yoğun ilgi görüyor. Alaca çorbası, dövme, yeşil mercimek, nohut, salça, soğan, tarhun ve kırmızı biber gibi malzemelerden oluşuyor. Gaziantep mutfağına ait olan alaca çorba, hem doyurucu hem de besleyici özellik taşıdığı için vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Tamamen şifa deposudur"

Gaziantep'in yöresel çorbası olan alaca çorbasının sağlık açısından önemine değinen Yusuf Pektaş, "Alaca çorbası bizim özel ve yöresel bir çorbamızdır. Sabah kahvaltılarında anneleriz yapar. Tamamen şifa deposudur. Bakliyat ve tahıllar var içerisinde. İçine şu ürünler girer; börülce, aşurelik buğday, nohut, soğan, salça ve kurutulmuş antep biberi var. Üzerinin sosu için tarhana otu ve yağ vardır. Günün yirmi dört saat tüketilir. Gelen misafirlerimiz alaca çorbasını çok beğeniyor. İçinde bakliyat olduğu için şifa deposu daha da fazla oluyor. Daha önce Alaca çorbası içmeyenler bu lezzete hayran kalıyor" dedi.

"Vejetaryen müşterilerimizin vazgeçilmez çorbası"

Dünyanın en önemli lezzet duraklarından biri olan Gaziantep'ten gastronomi alanında pek çok etli yemeklerin bulunmasının vejetaryenler için dezavantaj olması nedeniyle vejetaryenler için alaca çorbasının vazgeçilmez lezzet olduğunu belirten Pektaş, "Gelen vejetaryen müşterilerimiz alaca çorbasının içinde et olmadığı için çok fazla tercih ediliyor" dedi.

Günde en az 20 adet alaca çorbası sattıklarını ve fiyatı hakkında bilgi veren Pektaş, "Fiyatımız 70 TL'dir. Günde 20 tabak alaca çorbası satmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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