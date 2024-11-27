Gaziantep'in İlk İlçe Konseyi, Şehitkamil Belediyesi Tarafından Kuruldu - Son Dakika
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Gaziantep'in İlk İlçe Konseyi, Şehitkamil Belediyesi Tarafından Kuruldu

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Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in ilk ilçe kent konseyini kurdu. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Şehitkamil Kent Konseyi, Gaziantep’te ilk ilçe kent konseyi olma özelliği taşıyor. Masa başında değil, sahada olacağız. Memleketimiz için ne yapabiliriz anlayışıyla yola çıktık. Burada farklı fikirlerle şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

27.11.2024 18:45  Güncelleme: 18:50
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in ilk ilçe kent konseyini kurdu. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehitkamil Kent Konseyi, Gaziantep'te ilk ilçe kent konseyi olma özelliği taşıyor. Masa başında değil, sahada olacağız. Memleketimiz için ne yapabiliriz anlayışıyla yola çıktık. Burada farklı fikirlerle şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın seçim öncesi vaat ettiği Şehitkamil Kent Konseyi kuruldu. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurul'a, Başkan Umut Yılmaz ve konsey üyeleri katıldı. Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, divana önerilen üyelerin oylanmasının ardından divan başkanlığını Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Kazım Doğan Eroğulları, katip üyeliklerini ise Değirmiçem Mahalle Muhtarı Oya Yazgan ile Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın yürüttü.

"CHP, AKP, MHP kavgasına girmeyeceğiz"

Konseyin faaliyetlerine yönelik bir konuşma yapan Umut Yılmaz, farklı fikirlerle ilçenin gelişimine katkı sağlayacak kararlar alınacağını söyledi. Konseyin herhangi bir siyasi parti ya da ideolojiye yakın olmadığını dile getiren Yılmaz, "CHP, AKP, MHP kavgasına girmeyeceğiz. Burası herhangi bir siyasi partinin merkezi gibi çalışmayacak. Biz istiyoruz ki vatandaşlarımız belediyenin işleyişinin öğrensin. Memleketimiz için ne yapabiliriz, anlayışıyla yola çıktık. Buradan çıkacak kararları Belediye Meclisimizde tartışıp uygulamak istiyoruz. Kent Konseyi'ndeki tüm arkadaşlarımız bizlerle birlikte sahada olacaklar. Masa başında değil. Her şeyden önce şeffaf şekilde faaliyetlerini yürütecek. Şehrimiz için bir ilk olma özelliği taşıması bizler için gurur verici. Şehrimizin yararına kararların çıkacağına inanıyorum. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkanlığa Eczacı Odasu Başkanı İrfan Demirci seçildi

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından üyelerin önerisiyle Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, başkanlık için aday gösterildi. Divan Başkanı tarafından yapılan oylama ile Demirci oybirliği ile Şehitkamil Kent Konseyi'nin başkanı seçildi.

Gaziantep\'in İlk İlçe Konseyi, Şehitkamil Belediyesi Tarafından Kuruldu
Kaynak: ANKA

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