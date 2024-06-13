Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda kütüphane açılışı yapıldı

Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde iki okulda kütüphane açılışı yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda yapılan kütüphanenin açılışları yapıldı.

13.06.2024 13:50
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda yapılan kütüphanenin açılışları yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Nurdağı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Coşkun ile Mesut Kocakaya'nın yakınları tarafından verilen destekle Nurdağı Dr. Salman Gülsoy İlkokulu'nda kütüphane yapıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesi düzenlenen törenle kesildi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

İncirli İlk ve Ortaokulu'nda Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından Şehit Tuğba Uzdili adına yapıtırılan kütüphane de Kaymakam İsmail Alsancak, Hoca Ahmet Yesevi Derneği Başkanı Mahmut Cömert, İl Sorumlusu Tuncay Uzdili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı törenle açıldı.???????

Törende, katkı verenlere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

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