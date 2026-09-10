Gaziantep İslahiye'de 2 hükümlü yakalandı, cezaevine teslim edildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay cezası olan M.H. ile tefecilikten 2 yıl cezası bulunan İ.H, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. (34) ile "tefecilik yapmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H'yi (31) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep İslahiye'de 2 hükümlü yakalandı, cezaevine teslim edildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede "öncülük" mesajı
Sizin düşünceleriniz neler ?