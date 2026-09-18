Gaziantep İslahiye'de dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de dolandırıcılıktan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi (67) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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