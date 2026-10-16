Gaziantep İslahiye\'de gece kümese giren tilki horozu yakalayıp götürdü

Gaziantep İslahiye'de gece kümese giren tilki horozu yakalayıp götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi'nde gece kümese giren tilki, bir horozu yakalayıp götürdü. Doğan Çoban, hayvanlarının eksildiğini fark edince incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde tilkinin horoza saldırıp onu yakalayıp götürdüğünü gördü.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tilki girdiği kümesteki horozu yakalayıp götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Çoban, hayvanlarının eksildiğini fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, gece kümese giren tilkinin horoza saldırdığı, ardından da yakalayıp götürdüğü görüldü.
Kaynak: DHA
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