Gaziantep İslahiye\'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı

Gaziantep İslahiye'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabasıyla hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken gelin ve damadın yaralanmadığı öğrenildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunan gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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