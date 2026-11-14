Gaziantep İslahiye'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep İslahiye\'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı
Haber Videosu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabasıyla hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken gelin ve damadın yaralanmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.İ. (20) yönetimindeki 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç ile S.N. (32) idaresindeki gelin arabası olduğu öğrenilen 06 MD 9050 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan gelin ve damadın kazada yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Devlet Hastanesi112 Acil SağlıkYerel HaberlerGaziantepOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Ali Koç’tan dikkat çeken “Türkiye“ hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı
Cemre Baysel’le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı Paylaşımını anında geri çekti ama nafile Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var
23:44
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızını istiyor
Transfer haberini Başakşehirli Shomurodov verdi! Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızını istiyor
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
22:03
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 23:48:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de gelin arabası kazasında 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android