Gaziantep İslahiye'de kazada yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de kazada yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın kurtarılamadı

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Gaziantep İslahiye\'de kazada yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün öğle saatlerinde takla atan kamyonette yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Tedavisi süren 3 yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği, kadının cenazesinin bugün Kars'ta toprağa verileceği belirtildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonetin takla attığı kazada yaralanan 4 kişiden Zübeyde Adıgüzel (65), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18'inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A.'nın (43) kontrolünü yitirdiği 27 GC 708 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada, sürücü Muhammed A. ile yanındaki Zübeyde Adıgüzel, Asaf A. ve Ada A. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zübeyde Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardında yakınlarına teslim edildi.

Nurdağı'nda oturan 4 çocuk annesi Adıgüzel, bugün Kars'ta toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, tedavileri süren 3 yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Gaziantep3. SayfaGüncelKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de kazada yaralanan 4 kişiden 65 yaşındaki kadın kurtarılamadı - Son Dakika
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