Gaziantep İslahiye\'de kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi

Gaziantep İslahiye'de kesinleşmiş cezası olan 2 hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (28) ile "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F'yi (24) yakaladı.
Hükümlüler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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