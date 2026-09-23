Gaziantep İslahiye\'de motoruna sıkışan yavru kediyi zabıta ve itfaiye 45 dakikada kurtardı

Gaziantep İslahiye'de motoruna sıkışan yavru kediyi zabıta ve itfaiye 45 dakikada kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de pazarcılık yapan bir kişi, minibüsünden gelen kedi sesi üzerine durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Minibüsün motor bölümüne sıkışan yavru kedi, zabıta ve itfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olan yavru kedi serbest bırakıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün motor bölümüne sıkışan yavru kedi, zabıta ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa'da yaşayan ve pazarcılık yapan Halil Sipahi, gece geldiği İslahiye Atatürk Mahallesi'ne minibüsünü park etti. Sabah saatlerinde tezgahını açmak için hazırlık yapan sipahi, aracından gelen kedi sesini duyunca durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Motor bölümüne sıkışan yavru kedi ekiplerin 45 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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