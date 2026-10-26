Gaziantep İslahiye'de motosiklet ve traktörün karıştığı iki kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de motosiklet ve traktörün karıştığı iki kazada 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biri motosikletin karıştığı, diğeri otomobilin traktöre arkadan çarptığı iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardaki yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye ve Hassa devlet hastanelerine kaldırıldı.

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelene iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.A. (47) yönetimindeki 27 AVM 308 plakalı otomobil ile M.H.T. (17) idaresindeki 27 BBY 679 plakalı motosiklet Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.B.'nun (62) kullandığı 27 ACJ 854 plakalı otomobil, Kilis- Hassa istikametinde seyir halindeyken İslahiye Haydarkenli Mahallesi mevkisinde V. K.'un (60) kullandığı 27 AJF 148 plakalı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü İ.B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.B. (19) ve N. B. (52) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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