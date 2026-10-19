Gaziantep İslahiye\'de otomobil bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Gaziantep İslahiye'de otomobil bariyere çarptı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde otomobil bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
O.B. idaresindeki 27 BDL 07 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?