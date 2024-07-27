Gaziantep İslahiye'de Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Yaptı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri huzur uygulaması yaptı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve 3 bölgede huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Polis, son 2 gün içinde 18 ekip ve 109 personelle uygulama kapsamında kimlik kontrolü yaptı, şüpheli kişilerin üzerini ve araçlarını aradı.

Uygulama kapsamında 154 araç kontrol edildi, 276 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. ???????

Çalışma çerçevesinde 34 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi.