Gaziantep İslahiye\'de yağma suçundan 8 yıl 8 ay cezalı hükümlü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de yağma suçundan 8 yıl 8 ay cezalı hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yağma suçundan hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, "yağma" suçundan hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi (31) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?