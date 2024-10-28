Gaziantep Mahkemesi, Depremdeki Şüpheli Görevliler İçin Soruşturma İzni Verdi - Son Dakika
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Gaziantep Mahkemesi, Depremdeki Şüpheli Görevliler İçin Soruşturma İzni Verdi

Gaziantep Mahkemesi, Depremdeki Şüpheli Görevliler İçin Soruşturma İzni Verdi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi ile ilgili olarak Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen kararını iptal etti. Mahkeme, olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

28.10.2024 16:01  Güncelleme: 16:02
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi ile ilgili yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "Olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermemişti. Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı Saitbey Sitesi'nde yaşamını yitirenlerin yakınları, Söz konusu karara karşı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek yedi kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti.

"Yeter derecede suç şüphesi mevcuttur"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; itirazları değerlendiren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Dulkadiroğlu Belediyesi'ndeki 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararda, özetle şu ifadelere yer verildi:

"İtiraz konu olayda daha önce soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş ise de sonucu itibariyle belediye görevlileri tarafından yapı işlerine ve ruhsatlarına onay verilen binanın yıkılma neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği sebebiyle belediye kontrol birimi yetkililerinin tali kusurlu oldukları yönünde tespitlerin bulunduğu dikkate alındığında, olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu ve adı geçen görevlilerin cezai sorumluluğu gerektiren bir ihmalinin bulunup bulunmadığı hususunun kapsamlı adli soruşturma ile ortaya konulabileceği sonuç ve kanaatine varıldığından, soruşturma izni verilmemesine dair itiraz konusu kararda hukuka uygunluk görülmemiştir."

Soruşturma izni verilen isimler şöyle:

"Dulkadiroğlu Belediyesi görevlileri eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Arzu Özaydın, olay tarihinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Ömer Taşdemir, olay tarihinde mimar olarak görev yapan Serap Binici, olay tarihinde elektrik elektronik mühendisi olarak görev yapan Öner Gürbüzel, olay tarihinde jeoloji mühendisi olarak görev yapan Cengiz Murat Özaydın, olay tarihinde inşaat mühendisi olarak görev yapan Yücel Tuncay Polat ve olay tarihinde makine mühendisi olarak görev yapan Serhat Aktemur."

Kaynak: ANKA

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