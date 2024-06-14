Gaziantep Nizip'te 51 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te 51 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Doktor Abdulkadir Erdil İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde 51 bin 871 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da törende öğrencilere başarılar diledi ve sağlıklı bir tatil geçirmelerini temenni etti.

14.06.2024 16:01
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 bin 871 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Doktor Abdulkadir Erdil İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım törenine aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, öğretmenlerinden karne ve başarı belgelerini aldı.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, törende, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar yapacaklarını ve eğitim noktasında hazırlayacakları projelerle yeni dönemi daha ileride tamamlayacaklarını söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da Kocatepe Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, karnelerini alan öğrencilere başarı diledi.

Öğrenci ve öğretmenlere sağlık ve huzur içerisinde bir tatil geçirmelerini dileyen Doğan, öğrencilere tatilin keyfini çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Nizip'te 51 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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